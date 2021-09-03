Драматична перемога України, мультимедаліст Паралімпіади Крипак: новини спорту 2 вересня
Джерело:24 канал
У четвер, 2 вересня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.
Україна з перемоги стартувала на Євро з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу 2 вересня стартувала на груповому етапі чемпіонату Європи. У першому матчі групи A українська команда вирвали перемогу над Грецією.
До слова Динамо – аутсайдер, а Шахтар – андердог: шанси в українських клубів вийти з групи Ліги чемпіонів
Греція – Україна 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
Наступний матч Україна проведе вже 3 вересня проти потужної Сербії. Початок гри о 21:30. Також "синьо-жовті" зіграють проти:
- Португалії (5 вересня)
- Бельгії (7 вересня)
- Польщі (8 вересня).
Підсумки Паралімпіади для України за 2 вересня
Збірна України на Паралімпіаді вже досягла позначки у 20 золотих медалей. У четвер, 2 вересня, українські спортсмени вибороли 3 медалі найвищого ґатунку.
- Вже котрий день потішили українські легкоатлети у штовханні ядра. Марія Помазан стала найкращою на Паралімпіаді. Марії не було рівних у штовханні ядра у класі F35. Для Помазан ця нагорода стала першою на Паралімпіаді у Токіо. Загалом це її друге паралімпійське золото та четверта медаль у кар'єрі.
- Другу золоту медаль Україні приніс легкоатлет Владислав Загребельний. Українець здобув перемогу у стрибках у довжину у класі Т37. Український легкоатлет встановив новий рекорд Європи! Владислав випередив найближчого конкурента на 15 сантиметрів.
- Ювілейне 20 "золото" до медальної скарбнички України додав нестримний Максим Крипак. Українському спортсмену не було рівних у запливі на 100 метрів на спині. Крипак переміг у класі S10.
Крипак став найуспішнішим мультимедалістом Паралімпіади
Максим Крипак – автор шести нагород Паралімпійських ігор у Токіо. Український плавець станом на 2 вересня здобув найбільше медалей серед спортсменів із усіх країн.
Максим випередив у цій боротьбі плавця з Білорусі Ігара Бокі. У скарбничці білоруса 5 нагород, але на одне "золото" більше, ніж у Крипака.
Відзначимо, що у білоруського плавця немає нагород іншого ґатунку у Токіо. Трійку найкращих мультимедалістів у Токіо поки що закриває Чжео Тао з Китаю, який також представляє плавання. Тао чотири рази підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу.У Крипака ще буде останній шанс взяти ще одну нагороду у Японії. У п'ятницю, 3 вересня, Максим спробує відібратись у фінал 200 метрів комплексним плаванням у класі SM10.
Миколенко зіграє за збірну України у грі проти Франції
Збірна України втратила одного з лідерів команди Олександра Зінченка на гру проти Франції. А от Віталій Миколенко зможе допомогти "синьо-жовтим" у матчі відбору чемпіонату світу-2022.
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко отримав жовту картку на 52-й хвилині поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану. Для футболіста це попередження стало першим у відборі.
Раніше УАФ повідомляла, що у разі отримання жовтої картки у матчі з Казахстаном гру з французами пропустять чотири українці – Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Едуард Соболь та Микола Матвієнко. Однак із статистикою Миколенка в УАФ помилились та вже видалили інформацію про дискваліфікацію футболістів.