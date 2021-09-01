Хто може не зіграти з Францією
Відразу чотири футболісти "синьо-жовтих" ризикують пропустити матч 5-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 проти Франції. Усі гравці можуть вийти у старті України у грі з Казахстаном, який відбудеться 1 вересня о 17:00.
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- Олександр Зінченко
- Микола Матвієнко
- Едуард Соболь
- Віталій Миколенко
Усі перелічені гравці команди Олександра Петракова перебувають на межі дискваліфікації. Якщо футболісти отримають жовту картку у Нур-Султані, то автоматично пропустять наступний важливий поєдинок проти французів.
Матч Україна – Франція відбудеться у суботу, 4 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 21:45.
Кадрові втрати України перед матчем з Казахстаном
- Великий кадровий голод відчуває тренерський штаб України у воротарські позиції. Відразу три голкіпери вилетіли зі складу команди. Анатолій Трубін та Георгій Бущан отримали травми. Андрій Лунін захворів на коронавірус.
- Вилетів й Артем Довбик. Герой поєдинку Євро-2020 проти Швеції теж пропускатиме ігри через пошкодження.