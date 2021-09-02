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Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко отримав жовту картку на 52-й хвилині поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану. Для футболіста це попередження стало першим у відборі.

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Миколенко зможе одягнути "синьо-жовту" футболку у наступній домашній грі проти Франції.

Раніше УАФ повідомляла, що у разі отримання жовтої картки у матчі з Казахстаном гру з французами пропустять чотири українці – Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Едуард Соболь та Микола Матвієнко. Однак із статистикою Миколенка в УАФ помилились та вже видалили інформацію про дискваліфікацію футболістів.

З перелічених гравців поєдинок проти французів точно пропустить Олександр Зінченко. Футболіст Манчестер Сіті отримав попередження у грі проти збірної Казахстану.

Хто не зіграє у складі Франції

Н'Голо Канте

Корентін Толіссо

Дайо Упамекано

Поєдинок 5-го туру відбору чемпіонату світу-2022 Україна – Франція відбудеться у суботу, 4 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 на НСК "Олімпійський" у Києві.