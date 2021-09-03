Україна з перемоги стартувала на Євро з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу 2 вересня стартувала на груповому етапі чемпіонату Європи. У першому матчі групи A українська команда вирвали перемогу над Грецією.

До слова Динамо – аутсайдер, а Шахтар – андердог: шанси в українських клубів вийти з групи Ліги чемпіонів

Греція – Україна 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)

Наступний матч Україна проведе вже 3 вересня проти потужної Сербії. Початок гри о 21:30. Також "синьо-жовті" зіграють проти:

Португалії (5 вересня)

Бельгії (7 вересня)

Польщі (8 вересня).

Підсумки Паралімпіади для України за 2 вересня

Збірна України на Паралімпіаді вже досягла позначки у 20 золотих медалей. У четвер, 2 вересня, українські спортсмени вибороли 3 медалі найвищого ґатунку.

Вже котрий день потішили українські легкоатлети у штовханні ядра. Марія Помазан стала найкращою на Паралімпіаді. Марії не було рівних у штовханні ядра у класі F35. Для Помазан ця нагорода стала першою на Паралімпіаді у Токіо. Загалом це її друге паралімпійське золото та четверта медаль у кар'єрі.

Другу золоту медаль Україні приніс легкоатлет Владислав Загребельний. Українець здобув перемогу у стрибках у довжину у класі Т37. Український легкоатлет встановив новий рекорд Європи! Владислав випередив найближчого конкурента на 15 сантиметрів.

Ювілейне 20 "золото" до медальної скарбнички України додав нестримний Максим Крипак. Українському спортсмену не було рівних у запливі на 100 метрів на спині. Крипак переміг у класі S10.

Крипак став найуспішнішим мультимедалістом Паралімпіади

Максим Крипак – автор шести нагород Паралімпійських ігор у Токіо. Український плавець станом на 2 вересня здобув найбільше медалей серед спортсменів із усіх країн.

Максим випередив у цій боротьбі плавця з Білорусі Ігара Бокі. У скарбничці білоруса 5 нагород, але на одне "золото" більше, ніж у Крипака.

Відзначимо, що у білоруського плавця немає нагород іншого ґатунку у Токіо. Трійку найкращих мультимедалістів у Токіо поки що закриває Чжео Тао з Китаю, який також представляє плавання. Тао чотири рази підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу.

У Крипака ще буде останній шанс взяти ще одну нагороду у Японії. У п'ятницю, 3 вересня, Максим спробує відібратись у фінал 200 метрів комплексним плаванням у класі SM10.

Миколенко зіграє за збірну України у грі проти Франції

Збірна України втратила одного з лідерів команди Олександра Зінченка на гру проти Франції. А от Віталій Миколенко зможе допомогти "синьо-жовтим" у матчі відбору чемпіонату світу-2022.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко отримав жовту картку на 52-й хвилині поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану. Для футболіста це попередження стало першим у відборі.

Раніше УАФ повідомляла, що у разі отримання жовтої картки у матчі з Казахстаном гру з французами пропустять чотири українці – Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Едуард Соболь та Микола Матвієнко. Однак із статистикою Миколенка в УАФ помилились та вже видалили інформацію про дискваліфікацію футболістів.