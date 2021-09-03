Украина с победы стартовала на Евро по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу 2 сентября стартовала на групповом этапе чемпионата Европы. В первом матче группы A украинская команда вырвала победу над Грецией.

К слову Динамо – аутсайдер, а Шахтер – андердог: шансы у украинских клубов выйти из группы Лиги чемпионов

Греция – Украина 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)

Следующий матч Украина проведет уже 3 сентября против мощной Сербии. Начало игры в 21:30. Также "сине-желтые" сыграют против:

Португалии (5 сентября)

Бельгии (7 сентября)

Польши (8 сентября).

Итоги Паралимпиады для Украины за 2 сентября

Сборная Украины на Паралимпиаде уже достигла отметки в 20 золотых медалей. В четверг, 2 сентября, украинские спортсмены завоевали 3 медали высшей пробы.

Уже который день порадовали украинские легкоатлеты в толкании ядра. Мария Помазан стала лучшей на Паралимпиаде. Марии не было равных в толкании ядра в классе F35. Для Помазан эта награда стала первой на Паралимпиаде в Токио. В целом это ее второе паралимпийское золото и четвертая медаль в карьере.

Вторую золотую медаль Украине принес легкоатлет Владислав Загребельный. Украинец одержал победу в прыжках в длину в классе Т37. Украинский легкоатлет установил новый рекорд Европы! Владислав опередил ближайшего конкурента на 15 сантиметров.

Юбилейное 20 "золото" в медальную копилку Украины добавил неудержимый Максим Крипак. Украинскому спортсмену не было равных в заплыве на 100 метров на спине. Крипак победил в классе S10.

Крипак стал самым успешным мультимедалистом Паралимпиады

Максим Крипак – автор шести наград Паралимпийских игр в Токио. Украинский пловец по состоянию на 2 сентября получил больше всего медалей среди спортсменов из всех стран.

Максим опередил в этой борьбе пловца из Беларуси Игара Боки. В копилке белоруса 5 наград, но на одно "золото" больше, чем у Крипака.

Отметим, что у белорусского пловца нет наград другого достоинства в Токио. Тройку лучших мультимедалистов в Токио пока закрывает Чжео Тао из Китая, который также представляет плавание. Тао четыре раза взбирался на высшую ступеньку пьедестала.

У Крипака еще будет последний шанс взять еще одну награду в Японии. В пятницу, 3 сентября, Максим попытается отобраться в финал 200 метров комплексным плаванием в классе SM10.

Миколенко сыграет за сборную Украины в игре против Франции

Сборная Украины потеряла одного из лидеров команды Александра Зинченко на игру против Франции. А вот Виталий Миколенко сможет помочь "сине-желтым" в матче отбора чемпионата мира-2022.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил желтую карточку на 52-й минуте поединка отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Для футболиста это предупреждение стало первым в отборе.

Ранее УАФ сообщала, что в случае получения желтой карточки в матче с Казахстаном игру с французами пропустят четыре украинца – Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Эдуард Соболь и Николай Матвиенко. Однако со статистикой Миколенко в УАФ ошиблись и уже удалили информацию о дисквалификации футболистов.