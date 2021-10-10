Важлива перемога України, новий тренер Миная: головні новини спорту 9 жовтня

У суботу, 9 жовтня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Україна здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022

У суботу, 9 жовтня, збірна України з футболу здобула першу перемогу у відборі на чемпіонат світу з футбол 2022 року. Жертвою команди Олександра Петракова стала збірна Фінляндії.

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Спершу Ярмоленко вже на 4-й хвилині вивів українців вперед. Пуккі у середині першого тайму зрівняв рахунок. А вже на 34-й хвилині збірна України знову вийшла вперед завдяки Яремчуку.

Як підсумок, збірна України здобула першу перемогу у нинішньому відборі на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова нарешті перервала "прокляття нічиїх".

Минай офіційно отримав нового тренера

Новим головним тренером закарпатського Миная став 54-річний український фахівець Ігор Леонов. У суботу, 9 жовтня, він приступив до виконання своїх обов'язків.

Разом з Ігорем Леоновим до тренерського штабу команди увійшов екс-гравець донецького Шахтаря і збірної України Михайло Старостяк.

Хто такий Ігор Леонов

Леонов народився в Криму, основну частину кар'єри гравця провів у донецькому Шахтарі, з яким чотири рази ставав срібним призером чемпіонату України і двічі вигравав Кубок України.

Починав свою тренерську кар'єру в Академії донецького Шахтаря. Потім очолював команди УПЛ — Іллічівець (зараз Маріуполь) і київський Арсенал.

Ф'юрі звернувся до Усика напередодні бою з Уайлдером

Після 9 зіграних турів Минай посідає 13 місце в УПЛ, маючи в активі 6 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 6-12, а також одну гру в запасі.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі напередодні свого бою проти Деонтея Уайлдера передав привіт Олександру Усику і привітав його з перемогою над Ентоні Джошуа.

"Циганський король" досить коректно передав привіт своєму потенційному суперникові, зазначивши боксерську майстерність Усика, який показав видатний бокс в поєдинку з Ентоні Джошуа.

Привіт, Олександре! Дуже-дуже хороший бій, відмінний боксер. Я дійсно отримав задоволення від твого бою з Джошуа. Успіхів тобі, нехай тебе благословить Бог. Зроби свою роботу в реванші,

– сказав Ф'юрі.

Хемілтон виграв кваліфікацію гран-прі Туреччини

Переможцем кваліфікації 16-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- гран-прі Туреччини став пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон. Втім, британець буде стартувати не першим.

Кваліфікація гран-прі Туреччини обіцяла бути хаотичною. Вранці та вдень над автодромом йшов дощ, а після старту сесії пілотам відразу передали, що дощ відновиться протягом декількох хвилин.