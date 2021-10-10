Украина одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022
В субботу, 9 октября, сборная Украины по футболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. Жертвой команды Александра Петракова стала сборная Финляндии.
Смотрите также Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 9 октября
Сначала Ярмоленко уже на 4-й минуте вывел украинцев вперед. Пукки в середине первого тайма сравнял счет. А уже на 34-й минуте сборная Украины снова вышла вперед благодаря Яремчуку.
- Как итог, сборная Украины одержала первую победу в нынешнем отборе на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова наконец прервала "проклятие ничьих".
Минай официально получил нового тренера
Новым главным тренером закарпатского Миная стал 54-летний украинский специалист Игорь Леонов. В субботу, 9 октября, он приступил к исполнению своих обязанностей.
Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Старостяк.
Кто такой Игорь Леонов
- Леонов родился в Крыму, основную часть карьеры провел в донецком Шахтере, с которым четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок Украины.
- Начинал свою тренерскую карьеру в Академии донецкого Шахтера. Затем возглавлял команды УПЛ – Ильичевец (сейчас Мариуполь) и киевский Арсенал.
Фьюри обратился к Усику накануне боя с Уайлдером
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри накануне своего боя против Деонтея Уайлдера передал привет Александру Усику и поздравил его с победой над Энтони Джошуа.
"Цыганский король" достаточно корректно передал привет своему потенциальному сопернику, отметив боксерское мастерство Усика, который показал выдающийся бокс в поединке с Джошуа.
Привет, Александр! Очень-очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие от твоего боя с Джошуа. Успехов тебе, пусть тебя благословит Бог. Сделай свою работу в реванше,
– сказал Фьюри.
Хэмилтон выиграл квалификацию гран-при Турции
Победителем квалификации 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 гран-при Турции стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Впрочем, британец будет стартовать не первым.
Квалификация гран-при Турции обещала быть хаотичной. Утром и днем над автодромом шел дождь, а после старта сессии пилотам сразу передали, что дождь возобновится в течение нескольких минут.
- В результате квалификацию уверенно выиграл Льюис Хэмилтон, однако британец потерял свой поул из-за штрафа в 10 позиций за замену элемента двигателя. Поул достался его напарнику Валттери Боттасу. Mercedes на этой трассе выглядит лучше Red Bull.
- Макс Ферстаппен показал третье время, и стартует 2-м соответственно. Отметим Мика Шумахера, который сумел вытянуть Haas ко второй части квалификации.