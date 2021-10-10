Украина одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022

В субботу, 9 октября, сборная Украины по футболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. Жертвой команды Александра Петракова стала сборная Финляндии.

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Сначала Ярмоленко уже на 4-й минуте вывел украинцев вперед. Пукки в середине первого тайма сравнял счет. А уже на 34-й минуте сборная Украины снова вышла вперед благодаря Яремчуку.

Как итог, сборная Украины одержала первую победу в нынешнем отборе на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова наконец прервала "проклятие ничьих".

Минай официально получил нового тренера

Новым главным тренером закарпатского Миная стал 54-летний украинский специалист Игорь Леонов. В субботу, 9 октября, он приступил к исполнению своих обязанностей.

Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Старостяк.

После 9 сыгранных туров Минай занимает 13 место в УПЛ, имея в активе 6 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 6-12, а также одну игру в запасе.

Кто такой Игорь Леонов

Леонов родился в Крыму, основную часть карьеры провел в донецком Шахтере, с которым четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок Украины.

Начинал свою тренерскую карьеру в Академии донецкого Шахтера. Затем возглавлял команды УПЛ – Ильичевец (сейчас Мариуполь) и киевский Арсенал.

Фьюри обратился к Усику накануне боя с Уайлдером

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри накануне своего боя против Деонтея Уайлдера передал привет Александру Усику и поздравил его с победой над Энтони Джошуа.

"Цыганский король" достаточно корректно передал привет своему потенциальному сопернику, отметив боксерское мастерство Усика, который показал выдающийся бокс в поединке с Джошуа.

Привет, Александр! Очень-очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие от твоего боя с Джошуа. Успехов тебе, пусть тебя благословит Бог. Сделай свою работу в реванше,

– сказал Фьюри.

Хэмилтон выиграл квалификацию гран-при Турции

Победителем квалификации 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 гран-при Турции стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Впрочем, британец будет стартовать не первым.

Квалификация гран-при Турции обещала быть хаотичной. Утром и днем ​​над автодромом шел дождь, а после старта сессии пилотам сразу передали, что дождь возобновится в течение нескольких минут.