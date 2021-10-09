"Циганський король" досить коректно передав привіт своєму потенційному суперникові, зазначивши боксерську майстерність Усика, який показав видатний бокс в поєдинку з Ентоні Джошуа.
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Привіт, Олександре! Дуже-дуже хороший бій, відмінний боксер. Я дійсно отримав задоволення від твого бою з Джошуа. Успіхів тобі, нехай тебе благословить Бог. Зроби свою роботу в реванші,
– сказав Ф'юрі.
Ф'юрі – Уайлдер: коротко про бій
- Боксери вийдуть у ринг вперше з лютого 2020 року. Саме тоді Ф'юрі достроково переміг Уайлдера й став чемпіоном світу за версією WBC.
- Також боксери провели бій у 2018 році, який завершився нічиєю. Тоді Уайлдеру вдалося зберегти титул WBC.
- Ф'юрі та Уайлдер зустрінуться у ніч з 9 на 10 жовтня у Лас-Вегасі (США). Початок шоу о 04:00 за київським часом.