"Циганський король" досить коректно передав привіт своєму потенційному суперникові, зазначивши боксерську майстерність Усика, який показав видатний бокс в поєдинку з Ентоні Джошуа.

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Привіт, Олександре! Дуже-дуже хороший бій, відмінний боксер. Я дійсно отримав задоволення від твого бою з Джошуа. Успіхів тобі, нехай тебе благословить Бог. Зроби свою роботу в реванші,

– сказав Ф'юрі.

Ф'юрі – Уайлдер: коротко про бій