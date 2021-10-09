Фінляндія – Україна 1:2

Гол: Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

До слова Боснія і Герцеговина на виїзді обіграла Казахстан і обійшла Україну: результати

На папері наш суперник виглядав одним з двох аутсайдерів групи. Проте на практиці все виявилося по-іншому – збірна Фінляндії всерйоз претендує на друге місце.

Перший матч між українцями та фінами закінчився нічиєю 1:1, що було сприйнято як прикру випадковість. Але подальші результати нашої команди показали, що все в тому матчі було закономірно. Нагадаємо, що збірна України тільки раз у відборі закінчила матч не з рахунком 1:1 – на виїзді в Казахстані підопічні Петракова зуміли забити двічі, пропустили, щоправда, стільки ж. В інших матчах (два з французами, згаданий вище з Фінляндією і перший з казахами) був зафіксований обмін голами обох команд.

Щоб покращити свої шанси на поїздку в Катар, українцям обов'язково потрібно вигравати. А зробити це буде непросто, враховуючи велику кількість кадрових втрат та дещо нездорову атмосферу, пов'язану з конфліктом Петраков-Маліновський.

Україна першою могла пропустити у матчі. На 3-й хвилині Циганков обрізався в центрі, швидка контратака, удар Пуккі заблокували, м'яч відскочив до Лоду, який метрів з 12 пробив у лівий нижній кут – Пятов врятував.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Одразу у наступній контратаці Україна відкрила рахунок. Андрій Ярмоленко неймовірним ударом з правої ноги закрутив з-за дуги щільно зі штангою.

Відео голу Ярмоленка

Цей гол став 43-м для Ярмоленко в футболці національної команди. Вінгер йде на 2-му місці в списку найкращих бомбардирів української збірної – лідирує Андрій Шевченко (48 голів, 111 матчів).

На 12-й хвилині Пятов далеко вийшов з воріт і не добіг до м'яча, пощастило, що Пуккі теж не встиг пробити по пустим воротам.

Згодом Україна створила супермомент – Шапаренко рванув, віддав наліво Циганкову, той прострілив на Яремчука, який трохи не влучив у дальній кут воріт Фінляндії.

У середині першого тайму стався черговий протяг в захисті Фінляндії. Ярмоленко не вистачило буквально півметра, щоб на лінії воротарського в падінні замкнути простріл Циганкова справа.

У середині першого тайму фінам несподівано вдалося зрівняти рахунок. Пог'янпало з кутового продавив Забарного на ближньому куті воротарського і потужно головою пробив у кут. Пятов відбив руками у штангу, м'яч відскочив до Матвієнка, Микола вибивав м'яч і потрапив в ногу Пуккі.

Відео голу Пуккі

Паритет у матчі тривав недовго. На 34-й хвилині Тимчик прострілив у штрафну, Циганков міг бити сам, але коротким пасом вклав м'яч в ногу Яремчуку, Роман красиво поклав у кут повз Градецкі.

Відео голу Яремчука

Ще у першому таймі Циганков після пасу Шапаренко метрів з 15 пробив трохи вище воріт.

Після перерви Пуккі вдарив метрів з 10 з гострого кута – Кривцов перевів на кутовий і врятував збірну України. На 72-й хвилині Пуккі переграв половину захисту України в нашому штрафному, але Ярмоленко відібрав і грамотно підставився.

За декілька хвилин Фінляндія могла зрівняти рахунок – Луд прямим ударом зі штрафного влучив у руки Пятову, Пог'янпало на підборі в падінні послав м'яч над поперечиною.

Як підсумок, збірна України здобула першу перемогу у нинішньому відборі на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова нарешті перервала "прокляття нічиїх".

Фінляндія – Україна відеоогляд