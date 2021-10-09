Кваліфікація гран-прі Туреччини обіцяла бути хаотичною. Вранці та вдень над автодромом йшов дощ, а після старту сесії пілотам відразу передали, що дощ відновиться протягом декількох хвилин.
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В результаті кваліфікацію впевнено виграв Льюїс Хемілтон, проте британець втратив свій поул через штраф у 10 позицій за заміну елемента двигуна. Поул дістався його напарнику Валттері Боттасу. Mercedes на цій трасі виглядає краще Red Bull.
Кваліфікація гран-прі Туреччини / Фото Спорт24
Макс Ферстаппен показав третій час, і стартуватиме 2-м відповідно. Відзначимо Міка Шумахера, який зумів витягти Haas до другої частини кваліфікації.