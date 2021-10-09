Спершу Ярмоленко вже на 4-й хвилині вивів українців вперед. Пуккі у середині першого тайму зрівняв рахунок. А вже на 34-й хвилині збірна України знову вийшла вперед завдяки Яремчуку.
До слова Фінляндія – Україна: стартові склади на матч відбору ЧС-2022
Тимчик прострілив у штрафну, Циганков міг бити сам, але коротким пасом вклав м'яч в ногу Яремчуку, Роман красиво поклав в кут повз Градецкі.
Відео голу Яремчука з'явиться згодом..
Коротко про протистояння Фінляндія – Україна
- Обидві команди до матчу підходять у рівних умовах. Україна та Фінляндія мають по 5 очок та йдуть на 2-й та 3-й позиціях відповідно.
- В останньому матчі ці національні команди розписали мирову 1:1. Єдиний гол у футболці України забив Жуніор Мораес.