Разом з Ігорем Леоновим до тренерського штабу команди увійшов екс-гравець донецького Шахтаря і збірної України Михайло Старостяк.

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Після 9 зіграних турів Минай посідає 13 місце в УПЛ, маючи в активі 6 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 6-12, а також одну гру в запасі.

Хто такий Ігор Леонов

Леонов народився в Криму, основну частину кар'єри гравця провів у донецькому Шахтарі, з яким чотири рази ставав срібним призером чемпіонату України і двічі вигравав Кубок України.

Починав свою тренерську кар'єру в Академії донецького Шахтаря. Потім очолював команди УПЛ — Іллічівець (зараз Маріуполь) і київський Арсенал.

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