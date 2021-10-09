Першими відзначились українці і зробили це вже на 4-й хвилині. Андрій Ярмоленко неймовірним ударом з правої ноги закрутив з-за дуги щільно зі штангою. Шедевральний гол.
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Відео голу Ярмоленка
Коротко про протистояння Фінляндія – Україна
- Обидві команди до матчу підходять у рівних умовах. Україна та Фінляндія мають по 5 очок та йдуть на 2-й та 3-й позиціях відповідно.
- В останньому матчі ці національні команди розписали мирову 1:1. Єдиний гол у футболці України забив Жуніор Мораес.