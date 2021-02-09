Шахаб перейшов у Зорю, Стаховський та Костюк покинули Australian Open: новини спорту 8 лютого

Джерело:24 канал
У понеділок, 8 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Луганська Зоря офіційно підписала одного з найкращих бомбардирів УПЛ у першому колі Шахаба Захеді. Контракт іранського нападника розрахований на 4 роки.
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Іранський футболіст вдало провів перше коло у складі Олімпіка, ставши найкращим бомбардиром сезону разом із динамівцем Віктором Циганковим. В обох по 8 голів. Загалом у складі Олімпіка Шахаб провів 34 матчів, у яких забив 14 голів.Стаховський та Костюк покинули Australian Open
Сергій Стаховський 8 лютого провів свій стартовий поєдинок на Australian Open проти 26-ї ракетки світу Душана Лайовича. Український тенісист завершив свої виступи після понад трьох годин на корті.
Тенісисти провели на корті 3 години 27 хвилин. 35-річний Стаховський не зумів вийти у наступне коло у 5-сетовому трилері.
Інша українка Марта Костюк зустрілась з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Вона завершила боротьбу на турнірі вже у першому колі.
Тенісистки провели на корті 1 годину 23 хвилини. Костюк у двох сетах поступилась Кудерметовій.Динамо розгромило БАТЕ в останньому матчі в Туреччині
Київське Динамо 8 лютого зіграло свій черговий контрольний поєдинок на зборах у Туреччині проти білоруського БАТЕ. Підопічні Мірчі Луческу розгромили суперника – 5:2.
Цей поєдинок став останнім для Динамо на турецькому зборі перед стартом другого кола УПЛ. Команда вже повернулася у Київ.Хемілтон і Mercedes уклали новий контракт
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон залишиться у Формулі-1. Британський пілот підписав новий контракт з німецькою командою Mercedes.
Для Льюїса і Mercedes це буде дев'ятий спільний сезон. З Mercedes британець завоював шість чемпіонських титулів.