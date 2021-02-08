Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) сезону-2020/2021 уже в суботу, 13 лютого, поновиться після зимової перерви. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, коли вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіонів.

УПЛ та Українська асоціація футболу (УАФ) звернулися до Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) з проханням дозволити людям відвідувати футбольні матчі. В Україні з 28 лютого послаблять карантин.

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Ми за підтримки і за допомогою УАФ звернулися до МОЗ з проханням повернути уболівальників на стадіони, у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації. Зараз йдуть обговорення у цьому напрямку. Чекаємо рішення МОЗ з цього приводу,

– сказав Дикий.

За словами Дикого, наразі стоїть питання, щоб чемпіонат успішно вийшов із зимової перерви, адже в Україні погіршилася погода.

Потрібно набратися терпіння

Виконавчий директор УПЛ вважає, що вболівальники, ймовірно, зможуть відвідувати матчі не раніше березня.

"Будемо сподіватися, що вже можна буде говорити про якісь відсотки глядачів. Потрібно набратися терпіння і дочекатися офіційної позиції Міністерства охорони здоров'я з цього питання", – зауважив Дикий.

Він також висловив сподівання, що всі клуби УПЛ зможуть відкрити трибуни для вболівальників.