Сергій Стаховський 8 лютого провів свій стартовий поєдинок на Australian Open проти 26-ї ракетки світу Душана Лайовича. Український тенісист завершив свої виступи після понад трьох годин на корті.

Тенісисти провели на корті 3 години 27 хвилин. 35-річний Стаховський не зумів вийти у наступне коло у 5-сетовому трилері.

До теми: Костюк вдруге програла росіянці Кудерметовій, завершивши виступи на Australian Open: відео

Сергій Стаховський (Україна) – Душан Лайович (Сербія) 2:3 (7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6)

Стартовий сет можна вважати ідеальним для обох тенісистів. Спортсмени раз по раз брали гейми на власних подачах, не поступаючись один одному на корті. Аж 11-й гейм виявився ключовим у зустрічі. За рахунку 5:5 Стаховському вдалось з трьома брейк-пойнтами взяти гейм та вийти вперед. У наступному геймі Сергію залишалось лише втримати свою перевагу. Українець маючи у запасі брейк на подачі Лайовича взяв перший сет – 7:5.

У наступній партії гра тенісиста з України була не така впевнена. Стаховський двічі програвав гейми на власні подачі. А от суперник лише одного разу зробив таку помилку. Не можна не відзначити характер українця. Сергій за рахунку 1:5 на користь Душана відіграв три поспіль гейми, зробивши рахунок – 4:5. Однак цього не вистачило для перемоги. Серб впевнено з 15:40 зрівняв рахунок за сетами – 4:6.

Третій сет Стаховський розпочав знову не надто переконливо – 0:2 на користь Лайовича. Але український тенісист знову проявив лідерські якості та скоротив відставання до 3:4. Після цього 26-а ракетка світу з Сербії Лайович грав бездоганно, бравши гейми не лише на власній подачі, а й українця – 3:6.

Наступний сет міг стати вирішальним у зустрічі. На корті розпочались справжні каруселі. Українець довгий час вів з брейком, але зміг подати на партію тільки з другого разу – 7:5.

У п'ятому сеті обидва тенісисти успішно захищали свої подачі. Але за рахунку 5:4 на користь Лайовича серб заробив потрійний матчбол на подачі українця. Стаховський його відіграв, але Душан зумів дотиснути суперника – 4:6. Цей трилер від тенісистів точно приніс море вражень глядачам матчу.

Стаховський другий серед українських тенісистів покинув Відкритий чемпіонат Австралії. Вранці свій матч вже програла Марта Костюк, яка вдруге поспіль поступилась росіянці Вероніці Кудерметовій.