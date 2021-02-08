Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон залишиться у Формулі-1. Британський пілот підписав новий контракт з німецькою командою Mercedes.

Mercedes і Льюїс Хемілтон оголосили про підписання контракту на сезон 2021 року.

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Для Льюїса і Mercedes це буде дев'ятий спільний сезон. З Mercedes британець завоював шість чемпіонських титулів.

Я радий, що проведу дев'ятий сезон з моїми колегами по Mercedes. Наша команда спільними зусиллями добилася неймовірних досягнень, і тепер ми готуємося розвинути цей успіх, при цьому намагаючись все краще працювати як на трасі, так і за її межами,

– сказав Хемілтон.

Хемілтон став останнім пілотом, який підтвердив контрактом свою участь у сезоні-2021.

Склад учасників сезону-2021

Mercedes – Льюїс Хемілтон (Вели Британія), Валттері Боттас (Фінляндія) Red Bull – Макс Ферстаппен (Нідерланди), Серхіо Перес (Мексика) Ferrari – Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс (Іспанія) Aston Martin – Себастьян Феттель (Німеччина), Ленс Стролл (Канада) McLaren – Ландо Норріс (Велика Британія), Даніель Ріккардо (Австралія) Alpine – Фернандо Алонсо (Іспанія), Естебан Окон (Франція) Alpha Tauri – П'єр Гаслі (Франція), Юкі Цунода (Японія) Haas – Микита Мазепін (Росія), Мік Шумахер (Німеччина) Williams – Джордж Рассел (Велика Британія), Ніколас Латіфі (Канада) Alfa Romeo – Кімі Ряйкконен (Фінляндія), Антоніо Джовінацці (Італія)

Новий сезон Формули-1 стартує 26 березня у Бахрейні.