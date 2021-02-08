Київське Динамо 8 лютого зіграло свій черговий контрольний поєдинок на зборах у Туреччині проти білоруського БАТЕ. Підопічні Мірчі Луческу розгромили суперника.

Динамо – БАТЕ 5:2

Голи: Циганков, 7, де Пена, 20, Копитович, 24 (авт.), Дуелунд, 85, Родрігес, 88 – Умаров, 78, Сорока, 86

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Цей поєдинок став останнім для Динамо на турецькому зборі перед стартом другого кола УПЛ. Вже на старті матчу швидкий гол вдався киянам. Караваєв віддав передачу на вільного Циганкова, Віктор класно спиною захистив м'яч від опікуна та з розвороту поцілив прямо у кут воріт суперника – 1:0.

Вже на 20-й хвилині де Пена подвоїв перевагу. Уругваєць взявся виконувати перспективний штрафний та не прогадав. Карлос поклав м'яч у дев'ятку воріт – 2:0.

Вже за чотири хвилини динамівці забили втретє, а зробив це гравець БАТЕ у власні ноги. Цей постріл став справжньою "вишенькою на торті".

Караваєв знову спрямовував м'яч під удар Циганкову, але Віктор промахнувся по м'ячу. Він відлетів у ноги Копитовича, який повернувся відпрацьовувати у захист, але зробив це вкрай невдало. М'яч зрикошетив від ноги гравця БАТЕ прямо у власні ворота – голкіпер лише поглядом провів м'яч, 3:0.

Із таким розгромним рахунком команди пішли на перерву. Лише на 78-й хвилині білорусам вдалось дещо скоротити цифри на табло. Умаров наважився на дальній удар зі штрафного – Нещерет дотягнувся до м'яча кінчиками пальців, але не зумів завадити йому залетіти у власні володіння, 3:1.

Не довго раділи гості. На 85-й хвилині Родрігес стрімко вибіг на ворота БАТЕ, прокинув м'яч собі на хід, обігравши суперника віддав на вільного Дуелунда. Данець легко переграв голкіпера – 4:1.

Вкінці поєдинку команди забили ще два голи. Сорока скористався помилкою Родрігеса поблизу власних воріт та в один дотик пробив у дальній кут володінь Динамо – 4:2. Вже через дві хвилини кияни знову збільшили перевагу. Жерсон увірвався у штрафний суперника та вдало пробив повз голкіпера – 5:2.

Динамо – БАТЕ повний матч