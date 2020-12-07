Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив результати жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року. Збірна України потрапила до групи D.

Нагадаємо, суперниками збірної України у цій групі стали Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, а також Казахстан. Саме з цими командами ми будемо боротися за перемогу в групі, яка дасть право напряму вийти на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Команда, яка посяде друге місце, буде змушена пробиватися через сито кваліфікації, пише 24 канал.

До теми Жеребкування відбору на Чемпіонат світу 2022 року: результати

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив кожного із суперників. А нашу групу назвав "дуже серйозною".

Франція

Матчі із чемпіоном світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу.

Фінляндія

Фінляндію ми теж знаємо — грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2018. Тоді поєдинки з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Уже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу.

Боснія та Герцеговина

Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували в четвертому кошику.

Казахстан

Не можна скидати з рахунку й Казахстан.

Поки немає календаря матчів збірної. Відомі лише дати матчів, які заплановані у відборі. Стартує він наприкінці березня 2021 року. Тоді відбудуться одразу три матчі. Ще три матчі збірні проведуть на початку вересня. У жовтні та листопаді команди мають провести по два матчі.

Зважаючи, що збірна України потрапила до групи з п'ятьма командами, то в певні дати наша команда проведе не матчі відбору, а товариські ігри.

"Багато що залежатиме від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді й зможемо розмірковувати детальніше", – підсумував Андрій Шевченко.



Суперники збірної України у відборі на ЧС-2022 / Інфографіка 24 каналу