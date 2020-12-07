Невдовзі повинні відбутися вибори президента Української федерації хокею. Однак голову правління громадської організації ХК "Сокіл-Київ" Олексій Житник не допустили до участі у виборах. Через це в Українській хокейній лізі виступили з вимогою реорганізувати ХФУ. Погрожують зупинкою чемпіонату.

Все почалося з того, що про участь у виборах президента ФХУ заявив колишній гравець НХЛ та нинішній голова правління громадської організації хокейного клубу "Сокіл-Київ" Олексій Житник.

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Після цього на сайті ФХУ вийшла заява, що він не може взяти участь у виборах. Там посилалися та статут організації, де вказано, що кандидатів мають висувати загальні збори відокремлених підрозділів. Житника ніхто з них не висунув.

Така ситуація не надто сподобалася Українській хокейній лізі. Тож там виступили з заявою про необхідність реформувати ФХУ. Її направили міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.

"На сьогодні в українському хокеї склалася безпрецедентна ситуація, коли Федерацією хокею України створені умови, в яких основні суб'єкти хокею – професійні хокейні клуби та дитячо-юнацькі спортивні школи не мають будь-якого доступу до участі в діяльності федерації, і в яких немає місця розвитку хокею в Україні в цілому", – йдеться в заяві на сайті УХЛ.

Відтак в УХЛ вимагають реорганізувати Федерацію хокею України. Як приклад вони наводять приклади Української асоціації футболу та Федерації баскетболу України, які з громадських організацій перетворилися на громадські спілки.

"ФХУ таку реорганізацію не провела і залишилася в форматі громадської організації, членами якої є виключно фізичні особи, що часто не мають ніякого відношення до хокею", – запевняють в УХЛ.

Тому УХЛ висунула свої вимоги щодо реорганізації ФХУ

прийняти на Генеральному конгресі ФХУ, який пройде 18 грудня 2020 року рішення про реорганізацію ФХУ з громадської організації в громадський союз, за ​​прикладом УАФ і ФБУ;

провести в областях конференції за участю професійних хокейних клубів та інших суб'єктів хокею – юридичних осіб, створити регіональні асоціації, які на демократичній основі оберуть своїх керівників;

прийняти регіональні асоціації до складу постійних членів ФХУ – громадського союзу;

призначити позачерговий конгрес за участю делегатів від новостворених регіональних асоціацій і провести вибори президента оновленої ФХУ.

В УХЛ заявили, що якщо їхні вимоги будуть проігноровані, то з 1 січня 2021 року вони зупиняють проведення чемпіонату та анулюють усі результати.

"Тому що професійний хокей не буде більш співпрацювати з закритою структурою, нездатною забезпечити демократичну процедуру виборів і справедливе представництво основних суб'єктів хокею України в конгресі ФХУ", – йдеться в заяві.

Додамо, що лист від УХЛ підписали генеральний директор ліги Сергій Варламов, а також президенти чи генеральні директори усіх восьми клубів, які виступають в УХЛ.

Нагадаємо, що вибори президента та Ради Федерації відбудуться 18 грудня на Генеральному Конгресі Федерації хокею України.