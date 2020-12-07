Відбулося жеребкування кваліфікації відбору на Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Усі європейські збірні отримали суперників

Нагадаємо, участь у відборі взяло 55 національних збірних. Їх розбили на 10 груп – 5 груп по 5 команд (групи A-E) та 5 груп по шість команд (групи F-J).

Ще перед жеребкуванням було відомо, що в групі по 5 команд будуть Італія, Іспанія, Бельгія та Франція як переможці груп Ліги націй. Їм "розвантажили" календар, адже в жовтні 2021 року вони зіграють у фіналі Ліги націй.

Група A

Португалія

Сербія

Ірландія

Люксембург

Азербайджан

Група B

Іспанія

Швеція

Греція

Грузія

Косово

Група C

Італія

Швейцарія

Північна Ірландія

Болгарія

Литва

Група D

Франція

Україна

Фінляндія

Боснія і Герцеговина

Казахстан

Група E

Бельгія

Уельс

Чехія

Білорусь

Естонія

Група F

Данія

Австрія

Шотландія

Ізраїль

Фарерські острови

Молдова

Група G

Нідерланди

Туреччина

Норвегія

Чорногорія

Латвія

Гібралтар

Група H

Хорватія

Словаччина

Росія

Словенія

Кіпр

Мальта

Група I

Англія

Польща

Угорщина

Албанія

Андорра

Сан-Марино

Група J

Німеччина

Румунія

Ісландія

Північна Македонія

Вірменія

Ліхтенштейн

Перші матчі відбору відбудуться 24 березня, а закінчиться все 16 жовтня.

Ігровий день 1: 24 – 25 березня 2021 року

Ігровий день 2: 27 – 28 березня 2021 року

Ігровий день 3: 30 – 31 березня 2021 року

Ігровий день 4: 1 – 2 вересня 2021 року

Ігровий день 5: 4 – 5 вересня 2021 року

Ігровий день 6: 7 – 8 вересня 2021 року

Ігровий день 7: 8 – 9 жовтня 2021 року

Ігровий день 8: 11 – 12 жовтня 2021 року

Ігровий день 9: 11 – 13 листопада 2021 року

Ігровий день 10: 14 – 16 листопада 2021 року

На ЧС-2022 вийдуть 10 переможців групі. Команди, які посядуть другі місця, відправляться в раунд плей-офф. До них там приєднаються ще дві команди переможниці груп Ліги націй, які не проб'ються на турнір напряму. Вони будуть розбиті на три групи, де відбудуться півфінали та фінали. Відтак путівки отримають ще три збірні. Матчі заплановані на 24, 25, 27 та 29 березня 2022 року.

Сам Чемпіонат світу розпочнеться 21 листопада 2022 року в Катарі. Фінал – 18 грудня.