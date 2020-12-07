Футбольні клуби української Прем'єр-ліги (УПЛ), які ведуть боротьбу за єврокубки, мають борги по зарплаті перед футболістами. Фінансові труднощі в Десни, Зорі та Олександрії.

Президент асоціації футболістів України Олег Печерний розповів про заборгованості клубів УПЛ по зарплатах. Про це повідомляє 1927.kiev.ua.

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Які борги перед футболістами

Повідомляється, що в Олександрії не платять зарплату з липня 2020 року. У луганській Зорі футболісти без грошей – чотири місяці.

У чернігівській Десні затримка по зарплаті понад чотири місяці.

До уваги. Зоря – бронзовий призер сезону-2019/2020 та виступає на груповому етапі Ліги Європи. Десна не змогла пройти кваліфікацію Ліги Європи, а Олександрія – учасник групового етапу Ліги Європи сезону-2019/2020.

Олег Печерний повідомив, що гравці названих клубів поки не зверталися в асоціацію футболістів України.

Тривожить, що провідні клуби нашого чемпіонату, які грають за потрапляння в Лігу Європи, мають такі труднощі. Гравці до нас поки звернень не робили, але ми підтримуємо контакт. Ця тенденція лякає,

– зазначив Печерний.

Він також розповів, що в Першій лізі у важкій ситуації опинився Гірник-Спорт. За його словами, у команді серйозні заборгованості. Як відомо, команду та тренерський штаб клубу розпустили.

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Печерний зазначив, що Українська асоціація футболу (УАФ) не намагається розв'язати проблему.

"УАФ нічого для розв'язання цих проблем не робить, а їх багато. Про допомогу клубам і гравцям навіть не йдеться", – резюмував Печерний.