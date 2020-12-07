У Росії відбувся суд над колишнім українським футболістом Василем Василенком. Він отримав 12 років ув'язнення в колонії строгого режиму у справі про шпигунство.

Про вирок для українця Василя Василенка у Росії пише "Новая Газета". Варте уваги СБУ розповіла про найцікавіші справи щодо держзради: стосуються викритих агентів спецслужб Росії Однак більше ніяких деталей цієї справи немає. Все через те, що розгляд справив в суді проходив за закритими дверима, а матеріалам справи присвоєно гриф "секретно". Розслідування проводило ФСБ. Що відомо про справу Василя Василенка Про Василя Василенка та його справу стало відомо лише влітку 2020 року. Тоді йому було висунено звинувачення у шпигунстві на користь України.

На той час Василенко вже перебував у СІЗО. Затримали його в жовтні 2019 року в Москві. Однак тоді йому висунули звинувачення у незаконному переміщенні через кордон сильнодіючих, отруйних вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів.

Російські ЗМІ писали, що Василенко намагався придбати військове обладнання за дорученням української компанії, що пов’язана із Міністерством оборони України. Йдеться про великогабаритне обладнання, що було розроблене в СРСР у 60-х роках і не має вогневої потужності.

Василенку загрожувало від 10 до 20 років ув'язнення за шпигунство. Російське обвинувачення вимагало 16 років колонії строгого режиму.

7 грудня Василенка засудили до 12 років колонії суворого режиму. Вирок виніс Московський міський суд.

Василенко – колишній футболіст. Він грав на позиції захисника з 1992 до 2001 рік за українські клуби "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ). З липня 2000 до червня 2001 року Василенко був одним з тренерів мелітопольського клубу "Олком" (колишній Торпедо).