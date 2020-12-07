Колишній український футболіст Василенко засуджений на 12 років у Росії за шпигунство
У Росії відбувся суд над колишнім українським футболістом Василем Василенком. Він отримав 12 років ув'язнення в колонії строгого режиму у справі про шпигунство.
Про вирок для українця Василя Василенка у Росії пише "Новая Газета".
Варте уваги СБУ розповіла про найцікавіші справи щодо держзради: стосуються викритих агентів спецслужб Росії
Однак більше ніяких деталей цієї справи немає. Все через те, що розгляд справив в суді проходив за закритими дверима, а матеріалам справи присвоєно гриф "секретно". Розслідування проводило ФСБ.
Що відомо про справу Василя Василенка
- Про Василя Василенка та його справу стало відомо лише влітку 2020 року. Тоді йому було висунено звинувачення у шпигунстві на користь України.
- На той час Василенко вже перебував у СІЗО. Затримали його в жовтні 2019 року в Москві. Однак тоді йому висунули звинувачення у незаконному переміщенні через кордон сильнодіючих, отруйних вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів.
- Російські ЗМІ писали, що Василенко намагався придбати військове обладнання за дорученням української компанії, що пов’язана із Міністерством оборони України. Йдеться про великогабаритне обладнання, що було розроблене в СРСР у 60-х роках і не має вогневої потужності.
- Василенку загрожувало від 10 до 20 років ув'язнення за шпигунство. Російське обвинувачення вимагало 16 років колонії строгого режиму.
- 7 грудня Василенка засудили до 12 років колонії суворого режиму. Вирок виніс Московський міський суд.
- Василенко – колишній футболіст. Він грав на позиції захисника з 1992 до 2001 рік за українські клуби "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ). З липня 2000 до червня 2001 року Василенко був одним з тренерів мелітопольського клубу "Олком" (колишній Торпедо).
Поділитися новиною
Вибір редакції