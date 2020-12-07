Федерація баскетболу України вирішили зупинити всі баскетбольні змагання в Україні. Причиною назвали відсутність фінансування з боку держави.

Про зупинення проведення матчів йдеться в повідомленні на сайті Федерації баскетболу України.

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Там зазначили, що всі матчі будуть зупинені з 23 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року.

Причиною такого рішення назвали "зупинення проведення видатків із загального фонду державного бюджету за КПКВК 3401220 "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту", призупиненням фінансування з місцевих бюджетів участі клубів у змаганнях та пов'язаним з цим фактичним припиненням фінансування заходів на 2020 рік".

Окрім того, було прийнято рішення змінити проведення кубка України з баскетболу. Тепер турнір відбудеться у форматі "Фіналу восьми" протягом трьох ігрових днів.