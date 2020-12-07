Збірна України дізналася імена суперників у відборі на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2022 році в Катарі.

Збірна України потрапила у другий кошик під час жеребкування. Вона потрапила у групу D, де виступлять лише п'ять команд.

До теми Жеребкування відбору на Чемпіонат світу 2022 року: результати

З першого кошика нам випала Франція. З третього – Фінляндія.

З четвертого кошика нам випала Білорусь. Але через те, що там вже була Україна та Фінляндія, а ці країни відносяться до "морозного клімату", як і Білорусь, то ця збірна пішла в інший кошик. Нам же дісталася Боснія і Герцеговина.

Так сталося і з п'ятим кошиком. Випала Естонія, але вона пішла в наступний кошик. Тому нам випав Казахстан.

Традиційно Україну під час жеребкування розводили з Росією. Ця команда йшла з третього кошика.

Поки календаря матчів немає. Відомо лише те, що перші матчі відбору відбудуться 24 березня, а закінчиться все 16 жовтня.

Ігровий день 1: 24 – 25 березня 2021 року

Ігровий день 2: 27 – 28 березня 2021 року

Ігровий день 3: 30 – 31 березня 2021 року

Ігровий день 4: 1 – 2 вересня 2021 року

Ігровий день 5: 4 – 5 вересня 2021 року

Ігровий день 6: 7 – 8 вересня 2021 року

Ігровий день 7: 8 – 9 жовтня 2021 року

Ігровий день 8: 11 – 12 жовтня 2021 року

Ігровий день 9: 11 – 13 листопада 2021 року

Ігровий день 10: 14 – 16 листопада 2021 року

На ЧС-2022 вийдуть 10 переможців групі. Команди, які посядуть другі місця, відправляться в раунд плей-офф. До них там приєднаються ще дві команди переможниці груп Ліги націй, які не проб'ються на турнір напряму. Вони будуть розбиті на три групи, де відбудуться півфінали та фінали. Відтак путівки отримають ще три збірні. Матчі заплановані на 24, 25, 27 та 29 березня 2022 року.

Сам Чемпіонат світу розпочнеться 21 листопада 2022 року в Катарі. Фінал – 18 грудня.