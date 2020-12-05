Гравець клубу "Міннесота Тімбервулвз" Карл-Ентоні Таунс втратив чимало родичів через ускладення від коронавірусу. Від цієї інфекції померла і його матір.

Про смерті у своїй родині баскетболіст вирішив розповісти під час спілкування з журналістами, повідомляє USA Today.

"За останні сім місяців я бачив занадто багато трун", – заявив Карл-Ентоні Таунс.

Однією з тих, хто померла від ускладнень коронавірусу, стала його матір. Про коронавірус у Жаклін Круз стало відомо наприкінці березня 2020 року. Баскетболіст тоді заявив. що вона у комі і її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Однак 13 квітня вона померла.

Баскетболіст доклався до боротьби з коронавірусом в США, пожертвувавши 100 тисяч доларів одній з клінік на тести.

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У четвер, 3 грудня, від ускладнень помер і рідний дядько баскетболіста. Він став сьомим членом родини баскетболіста, який помер від інфекції.