У суботу, 5 грудня, у фінському Контіолахті відбулася перша естафета в новому біатлонному сезоні 2020/21. Результати – читайте на Спорт24.

Перемогу в гонці здобула збірна Швеції, яка змогла обійти іменнитих француженок (+ 9.6) та німкень (+ 43.9). Про це пише 24 канал.

Норвегія на першому етапі зазнала прикрого падіння і одразу втратила шанси на боротьбу за медалі.

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Хід гонки для України

На першому етапі Україну представляла юна Дарія Блашко, яка перший вогневий рубіж пройшла "на чисто", а на другому допустила одну помилку і відпустила лідерів лише на 10 секунд (4 проміжна позиція)

Другою на трассу вийшла Валентина Семеренко. Стрільбу лежачи досвідчена українка пройшла з одним промахом і на друге коло пішла четвертою. Четверта стрільба: п'ятим пострілом був промах у Валі, в результаті лише третім запасним закрила останню мішень українка, але помилки суперниць дозволили зберегти місце у топ-3.

Сестра Валентини, Віта Семеренко, прийняла естафету четвертою з відставанням у 37 секунд від лідируючої Франції. Першу стрільбу Віта пройшла ідеально, закривши 5 мішеней з 5-ти, а ось на стрільбі стоячи в українки виникли проблеми і довелося йти на коло штрафу.

Віта випала за межі топ-3, але залишилася близькою до призової трійки, передавши естафету капітану Олені Підгрушній п'ятою (відставання від лідера 1:35,4). Першу стрільбу Олена пройшла "на чисто". На стрільбі стоячи наш капітан, на жаль, пішла на штафне коло і опустилася на 6 позицію. Однак, на фініші Олена обігнала італійку Сан-Філліпо та виборола для нашої збірної 5 місце.

Результат жіночої естафети у Контіолахті

1. Швеція (0+8) 1:12.44,5

2. Франція (0+9) +9.6

3. Німеччина (0+12) +43.9

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5. Україна (1+8) +2:39.9