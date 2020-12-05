5 грудня Шахтар та Минай зіграли у матчі 12 туру чемпіонату України з футболу. Донеччани без проблем перемогли гостей із Закарпаття.

Шахтар – Минай 5:1

Голи: Допілка, 21 (авт.), Фернанду, 22, Соломон, 29, Матвієнко, 49, Лопирьонок, 72 (авт.) – Нурієв, 35

Між іграми в Лізі чемпіонів УЄФА у чинного чемпіона України відбулося протистояння з закарпатським Минаєм, якого багато хто може порахувати для Шахтаря "зручним" суперником.

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Рахунок на табло змінився на 20-й хвилині – автогол від Допілки, в ногу якого потрапив своєю спробою замкнути простріл з правого флангу від Болбата Фернандо.

Через хвилину "гірники" подвоїли перевагу. Фернанду вийшов один на один з Каніболоцьким і спокійно реалізував свій момент, пробивши під голкіпером гостей. Забитий м'яч футболіст відсвяткував у стилі ексфорварда донеччан Джуліуса Агахови.

Ще до перерви рахунок у матчі став розгромним, коли Алан Патрік вивів Соломона в правий фланг штрафної, де Манор розгойдав Саківа, після чого пробив у ближній кут.

Через 5 хвилин жахлива помилка Трубіна допомогла закарпатцям відквитати 1 м'яч. Лідер Миная Нурієв пробив зі штрафного у ближній кут – воротар Шахтаря був зобов'язаний спокійно відбивати цей удар, але занадто м'яко виставив долоню, рикошетом від якої м'яч влетів у сітку.

Одразу після перерви донеччани повернули перевагу у три голи: Патрік навісив зі штрафного, а Матвієнко чи п'ятою, чи то зовнішньою стороною стопи красиво переправив м'яч в сітку метрів з 12-ти. Претендент на гол туру, однозначно.

На 55-й хвилині Нурієв впав у штрафному Шахтаря – всьому виною контакт з Вітао. Довелося вдатися до перегляду VAR і арбітр призначив пенальті у ворота "гірників". Нурієв влучив у поперечину. По-піжонськи пробив лідер Миная – вирішив підсікти м'яч, але лише струсонув каркас воріт Трубіна.

На цьому підопічні Каштру не зупинилися і забили п'ятий гол. І вдруге з автоголом. На 72-й хвилині після удару В'юнника м'яч рикошетом від Лопирьонка влетів у сітку воріт Каніболоцького.

Шахтар – Минай відеоогляд

Як підсумок, Шахтар здобув сьому перемогу у сезоні УПЛ та тимчасово піднялася на першу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Минай з 9 очками залишився на 11 сходинці.