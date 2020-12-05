У фінському Контіолахті відбулася перша гонка-переслідування серед чоловіків. Лише двоє українців взяли в ній участь – Артем Прима та Дмитро Підручний.

Вже на першій стрільбі відбулися значні зміни в списку лідерів. Тар'єй Бьо, який перед тим виграв спринт, допустив одразу три промахи. Тож його обійшов його брат Йоганнес Бьо, який вирвався на перше місце.

​Варте уваги По болючому: біатлоністка Підгрушна відверто зреагувала на критику фанатів

Артем Прима, який стартував 20-им, першу стрільбу відпрацював чисто. Тому міг боротися за потрапляння в першу десятку. Але нашого біатлоніста підвела швидкість. А вже на другій стрільбі він допустив три промахи. Тож боровся надалі лише за потрапляння в очкову зону.

Згодом лідери стали змінюватися. І вже на четвертому колі на перше місце вийшов швед Себастьян Самуельсон, який стартував лише 18-им з хвилинним відставанням. Але йому допомогла чиста стрільба – лише один промах на четвертому вогневому рубежі. Ця 23-літнього шведа це перша перемога на етапах кубка світу.

Йоганнес Бьо ж не зумів стримати й другого місця. Його обійшов француз Фаб'єн Клод. Хоча він теж допустив три промахи, як і його суперник.

Підручний стартував 35-им, а фінішував 37-им з п'ятьма промахами.

1. Себастьян Самуельсон (0+0+0+1) 32:26,7

2. Фаб'єн Клод (2+1+0+0) +15,8

3. Йоханнес Бьо (0+0+1+2) +19,5

...

26. Артем Прима (0+3+0+1) +1:51,1

37. Дмитро Підручний (1+2+1+1) +2:51,5

Let's give a big hand to the Top 6 of the @KlahtiBiathlon men's pursuit. Don't go anywhere though - we've got the women's relay coming up in just a little while. #KON20



Watch all competitions live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/0C1ohddqDu — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2020

Вже у неділю, 6 грудня, в чоловіків відбудеться естафета. Жінки свою естафету побіжать ще в суботу, 5 грудня. А в неділю – гонку-переслідування.