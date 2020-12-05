На матч проти Маріуполя у воротах Динамо вийшов 18-літній Руслан Нещерет. Та ще у першому таймі він був змушений покинути поле через вилучення.

Цей матч мав відбутися у Маріуполі. Але команди погодили першу гру провести в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Хоча господарями матчу залишилася азовська команда, пише 24 канал.

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На 36-й хвилині при рахунку 0:1 на користь Динамо Маріуполь організував контратаку. Очеретько в пас запустив у прорив Горбунова. Нещерет вийшов на перехоплення, але зробив це вкрай невдало. Він пішов ногами у підкат, і збив суперника.

Все це сталося за межами штрафного майданчика. Воротар отримав червону картку.

На заміну був змушений вийти Георгій Бущан. Він замінив Дениса Гармаша, який і відкрив рахунок в цьому матчі.

Відео фолу та вилучення Нещерета