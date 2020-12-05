У суботу, 5 грудня, Львів на власному полі приймав Інгулець у рамках 12-го туру УПЛ. Дві помилки судді Козика не дозволили перемогти жодній з команд.

Львів – Інгулець 1:1

Голи: Сабіну, 45+2 – Бартуловіч, 41 (п)

Вилучення: Грисьо, 79, Шина, 88 (обидва – Львів)

Перед матчем краща позиція у турнірній таблиці УПЛ була у Інгульця – 10 місце і 10 очок. Львів – аутсайдер таблиці. Підопічні в. о. головного тренера Віталія Шумського посідають 12 сходинку, у їх активі лише 7 пунктів, пише 24 канал.

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Жахлива помилка судді

Вже на старті поєдинку Інгулець заробив перспективний штрафний поблизу воріт. Але Бартуловіч влучив у стінку з гравців, яку виставив голкіпер Львова Костик.

На 6-й хвилині одних із лідерів гостей Сітчінава з меж штрафного потужно зльоту пробив. Але м'яч не ліг добре на ногу, пролетівши далеко від стійки.

Протягом перших 15 хвилин команди показували доволі бляклий футбол, майже не доходячи до воріт голкіперів.

У середині першого тайму Сітчінава проривався сам на сам з голкіпером, але захисник в останній момент сфолив на гравцю – чудовий штрафний.

Знову Бартуловіч підійшов до м'яча. Цього разу його удар пролетів зовсім поруч зі стійкою. Голкіпер Львова зовсім не розраховував на такий підступний удар.

Якийсь не фарт вчепився за Сітчінаву. Його удар зі зручної позиції пролетів вище воріт.

Класний "парашут" адресатом якого став Сітчінава, але м'яч після його удару заблокували захисники.

Наприкінці першої 45-хвилинки стався дуже спірний епізод. Мкомоло отримав передачу у штрафному Львова та пробив повз захисника. М'яч потрапив у руку та рикошетом від неї дезорієнтував воротаря Костика та влетів у ворота. Але арбітр Ярослав Козик сигналізував про руку та не зарахував гол – пенальті.

До позначки підійшов Бартуловіч, який був одним із найбільш помітних гравців на полі, потужно пробив під поперечку – 0:1.

На 45+2 хвилині після розіграшу штрафного удару Сабіну прошив голкіпера Інгульця – 1:1.

Тайм вилучень та чергова помилка суддів

По перерві команди активно розпочали гру, але реальних 100-відсоткових моментів не було.

На 64-й хвилині Чіряк ледь не забив з кутового. Гравець Львова прямим ударом мало не закинув м'яч за комірець голкіперу Інгульця Шусту.

Запорожець з флангу відправив м'яч у район 11-метрової позначки, але Козак в один дотик пробив м'яч повз ворота.

Інгулець повинен був вийти вперед у рахунку. Сітчінава поборовся у штрафному суперника. М'яч від його ноги потрапив у ноги Кучеренка, який перевів його під поперечку. Але арбітри зафіксували офсайд. Чистий гол та чергова помилка суддів у цій зустрічі.

Останні 11 хвилин Львів був змушений грати у меншості. Грисьо отримав другу жовту картку, яка автоматично перетворилась у вилучення.

Наприкінці зустрічі момент на мільйон втратив Львів. Шина віддав філігранну передачу на Нича, але Шуст був на місці після удару гравця господарів. На добиванні був знову Шина, але падіння не дозволило йому вдало пробити.

Знову активність від Шини, але цього разу вкрай негативна. Бразилець пішов у грубий підкат і побачив перед собою друге жовте світло – Львів грав у дев'ятьох.

У доданий арбітром час Костик створив диво-сейв, він ногою відбив м'яч з лінії воріт.

Свисток судді зафіксував нічию – 1:1.

Львів – Інгулець найкращі моменти першого тайму