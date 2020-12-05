У суботу, 5 грудня, Маріуполь та Динамо зіграли матч УПЛ. Гра відбулася у Києві, але господарями поля були саме гравці Маріуполя. Та вони зазнали поразки.

Маріуполь – Динамо 1:2

Голи: Топалов, 90+5 – Гармаш, 6, Циганков, 77

Вилучення: Нещерет, 39

Цей матч мав відбутися в Маріуполі. Але перед грою команди домовилися, що матч проведуть у Києві. Причиною для перенесення матчу в столицю не озвучували. Але Динамо вже неодноразово зверталося до інших команд в Україні з проханням про перенесення матчу до Києва перед важливими іграми в Лізі чемпіонів. Так і тут. Вже у вівторок, 8 листопада, киянам вдома приймати угорський Ференцварош. Це буде бій за третє місце в групі та право виступити в Лізі Європи.

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Та номінальними господарями цього матчу був саме Маріуполь. А гра другого кола між цими командами відбудеться вже в Маріуполі. Тож азовська команда все перше коло проведе на виїзді, а другу частину чемпіонату всіх суперників прийматиме вдома.

Гра розпочалася доволі активно. І вже в дебюті зустрічі Динамо вийшло вперед. Якщо з першою атакою маріупольцям вдалося впоратися (Кудрик перехопив м'яч в ногах Супряги), то на шостій хвилині Гармаш таки забив. Циганков віддав йому пас, півзахисник уник офсайду, а в штрафному вдалося обіграти воротаря, який кинувся йому в ноги. Правда пробивати по воротах довелося з гострого кута, але Гармаш з цим моментом впорався.

Згодом Гармаш потужно цілитиме у верхній кут воріт ударом злету, але його удару забракне точності. А між цими вдома ударами ще будуть спроби де Пени, але Кудрик кожного разу рятуватиме свою команду.

Один з ключових епізодів в матчі стався на 39-й хвилині. Одна з небагатьох атак Маріуполя могла закінчитися голом. Очеретько пасом в дотик запустив у прорив Горбунова. Півзахисник відірвався від Караваєва та виходив на ворота Нещерета. Але голкіпер Динамо вирішив зіграти на випередження, та вийшов на перехоплення. Та як слід вибити м'яч з під ніг суперника не зумів, збивши його. За що і отримав пряму червону картку. Правда це все відбувалося за межами штрафного майданчика, тож обійшлося без пенальті. Але Мірчі Луческу довелося робити вимушену заміну, і замість автора голу Гармаша вийшов Георгій Бущан.

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У другому таймі на полі і надалі точилася рівна боротьба, однак Динамо було ближче до забитого голу, аніж Маріуполь. Двічі небезпечно пробивав Шапаренко. Перший раз м'яч після його удару змінив траєкторію польоту перед воротарем. Але Кудрик таки зумів його відбити, після чого той злетів у повітря та опустися вже за перекладиною.

Та все ж другий гол кияни забили. Андрієвський закинув м'яч на де Пену, той в дотик скинув на Циганкова, і Віктор в дотик відправив м'яч у ворота.

Згодом робити розгромним рахунок міг Вербіч. Але він невдало підставив ногу під простріл, тож м'яч полетів повз рамку воріт.

Гол престижу Маріуполь забив вже на останніх секундах зустрічі. після прострілу Горбунова у штрафному відзначився Топалов потужним ударом. Але це взяття воріт стало слабкою втіхою для маріупольців.

Відеоогляд матчу Маріуполь – Динамо

Завдяки цій перемозі Динамо і надалі на першому місці з 29 очками та трьома балами переваги над другим Шахтарем. Маріуполь же втратив можливість піднятися хоч тимчасово на третє місце.