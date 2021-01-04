Французьке видання L'Equipe склало символічну збірну 2020 року. В ній не знайшлося місце форварду Барселони Ліонелю Мессі. Зате одразу п'ять гравців представляють переможця Ліги чемпіонів – німецьку Баварію.

Щоб скласти свою збірну року, в L'Equipe використали схему 4-2-2-2. Все заради того, щоб відправити на фланг атаки єдиного представника французького клубу – Неймара з ПСЖ.

Варте уваги УЄФА включила Забарного та Трубіна у топ-50 талановитих футболістів світу

Найбільше представництво отримала Баварія. Одразу п'ятеро гравців мюнхенського клубу потарпили до символічної збірної. Це воротар Мануель Нойєр, захисник Альфонсо Девіс, півзахисники Тіаго Алькантара та Йозуа Кімміх, а також нападник Роберт Левандовський. Нагадаємо, Тіаго Алькантара під час літнього міжсезоння покинув Баварію та перейшов до англійського Ліверпуля.

Ще двома гравцями Ліверпуля в цьому рейтингу є захисники Вірджил ван Дейк та Трент Александер-Арнольд.

Єдиним з чемпіонату Іспанії гравцем в цьому рейтингу став захисник Серхіо Рамос з мадридського Реала. А італійський чемпіонат в цій збірній представляє Кріштіану Роналду з Ювентуса.

Ще одне місце в збірній дісталося півзахиснику Манчестер Сіті Кевіну де Брюйне.