50 медалей на Паралімпіаді, Шевченко міг очолити Узбекистан: новини спорту 30 серпня

У понеділок, 30 серпня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Україна подолала позначку у 50 медалей на Паралімпіаді

На Паралімпійських іграх у Токіо відбувся 6 змагальний день. Збірна України традиційно потішила своїх вболівальників великою кількістю медалей.

До слова Україна здобула 51 медаль на Паралімпіаді: чоловіки принесли "бронзу" в естафеті з плавання

За 6 днів Паралімпіади у Токіо збірна України здобула вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових). У понеділок, 30 серпня, Україна здобула 11 нагород – 2 золоті медалі, 5 срібних та 4 бронзові.

Авторкою першого українського "золота" 30 серпня стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі 6 з настільного тенісу.

Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Українець здобув перемогу у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.

Шевченко міг очолити збірну Узбекистану

За кількістю медалей Україна надалі четверта. Більше нагород здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У медальному заліку Україна утримує 5 місце.

Андрій Шевченко несподівано у серпні покинув збірну України з футболу. Продовжити кар'єру український тренер міг у Центральній Азії. За інформацією журналіста Володимира Звєрова, асоціація футболу Узбекистану розглядала варіант із запрошенням Андрія Шевченка.

Він повідомляє, що Шевченко не отримав офіційної пропозиції. За словами Звєрова, збірна Узбекистану домовилися зі словенським тренером Сречко Катанцем.

Андрій Шевченко 1 серпня повідомив, що в нього закінчився контракт зі збірною України. Тренер очолював "синьо-жовтих" 5 років – з 2016-го.

На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок). Найкращий результат фахівця – вихід в 1/4 фіналу Євро-2020.

Українець Цвєтов відмовився від фото з росіянами на подіумі в Токіо

Легкоатлет Ігор Цвєтов приніс Україні ювілейну 50 медаль на літній Паралімпіаді в Токіо. Після нагородження українець відмовився від спільного фото з представниками Паралімпійського комітету Росії.

Цвєтов став срібним призером Ігор у Токіо у бігу на дистанції 100 метрів у класі T35. Українець тільки на фініші поступився росіянину Дмитрію Сафронову.

Третім фінішну лінію перетнув ще один легкоатлет ПКР Артем Калашян. На церемонії нагородження були присутні усі три призери Паралімпіади. Однак 27-річний Цвєтов вирішив не стояти біля росіян.

Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів, проте український бігун категорично відмовився. Відтак, росіяни сфотографувалися разом.



Цвєтов відмовився від фото з росіянами / Фото suspilne.media

Блогер Джейк Пол сенсаційно переміг ексчемпіона UFC Тайрона Вудлі

У Клівленді відбувся вечір боксу, в головній події якого зустрічалися блогер Джейк Пол і колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі Тайрон Вудлі. Пол здобув свою четверту перемогу в боксі і вперше в "кар'єрі" не зміг нокаутувати суперника.

Пол краще стартував в поєдинку, користуючись перевагою в антропометрії він діставав Тайрона ударами з дальньої дистанції. Вудлі не міг підібратися до блогеру. Але в четвертому раунді Тайрон знайшов своєї момент, екс-боєць UFC потрапив потужним хуком і потряс суперника біля канатів, але розвинути свій успіх йому не вдалося.

Після закінчення восьми раундів судді роздільним рішенням віддали перемогу Полу – 77:75, 77:75, 78:74.

До теми Соковитий нокаут: у США фанати влаштували гарячу бійку під час бою Джейка Пола – відео