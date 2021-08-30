Два "золота"
Авторкою першого українського "золота" 30 серпня стала Марина Литовченко. Українка перемогла у класі 6 з настільного тенісу.
До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
- Це друга особиста паралімпійська нагорода для Литовченко та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році Марина була третьою у Ріо.
Друге "золото" Україні приніс плавець Андрій Трусов. Українець здобув перемогу у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.
Трусов переміг зі світовим рекордом. 21-річний перевершив рекорд іншого українця Богдана Гриненка.
- Для Трусова це третя медаль Паралімпіади-2020. До цього Андрій здобув дві срібні нагороди на 200 метрів комплексним плаванням та 400 метрів вільним стилем відповідно.
За крок до перемоги зупинилися відразу п'ятеро представників України. Срібні нагороди Паралімпіади здобули:
- Віктор Дідух (настільний теніс);
- Андрій Дорошенко (стрільба з пневматичної гвинтівки стоячи);
- Михайло Сербін (плавання);
- Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг);
- Яна Лебєдєва (метання диску).
Також медальна скарбничка України поповнилася чотирма бронзовими нагородами:
- Ірина Щетник (стрільба з пневматичної гвинтівки);
- чоловіча збірна України з плавання (естафета);
- Роман Павлик (стрибки у довжину);
- Зоя Овсій (метання диску).
За 6 днів Паралімпіади у Токіо збірна України здобула вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових). У понеділок, 30 серпня, Україна здобула 11 нагород – 2 золоті медалі, 5 срібних та 4 бронзові.
За кількістю медалей Україна надалі четверта. Більше нагород здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії. У медальному заліку Україна утримує 5 місце.