Жорстка бійка на шоу у США

У бійці взяли участь четверо людей, які прийшли на арену Rocket Mortgage FieldHouse подивитися бій Пола з Вудлі.

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Бійка розпочалася зі словесної перепалки двох фанатів. Один з хлопців вирішив заступитися, мабуть, за свого друга. Хлопець у білій футболці емоційно висловився на адресу іншого, за що отримав правим прямим по обличчю.

Різкість та потужність удару вражає – шалений нокаут. За свого друга вирішив заступитися хлопець у сірій футболці.

Він пішов у бійку на двох фанатів і в нерівному бою капітулював. Досить швидко його товариш у білій футболці оклигав та намагався віддати борг. Та сил у нього не залишилося.