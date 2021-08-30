Жорстка бійка на шоу у США
У бійці взяли участь четверо людей, які прийшли на арену Rocket Mortgage FieldHouse подивитися бій Пола з Вудлі.
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Бійка розпочалася зі словесної перепалки двох фанатів. Один з хлопців вирішив заступитися, мабуть, за свого друга. Хлопець у білій футболці емоційно висловився на адресу іншого, за що отримав правим прямим по обличчю.
Різкість та потужність удару вражає – шалений нокаут. За свого друга вирішив заступитися хлопець у сірій футболці.
Він пішов у бійку на двох фанатів і в нерівному бою капітулював. Досить швидко його товариш у білій футболці оклигав та намагався віддати борг. Та сил у нього не залишилося.
- Зауважимо, що на шоу у Клівленді також відбувся бій британського боксера Даніеля Дюбуа. 23-річний Дюбуа нокаутував американця Джо Кусумано.