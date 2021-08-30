Українець відмовився від фото призерів

Цвєтов став срібним призером Ігор у Токіо у бігу на дистанції 100 метрів у класі T35. Українець тільки на фініші поступився росіянину Дмитрію Сафронову.

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Третім фінішну лінію перетнув ще один легкоатлет ПКР Артем Калашян.

На церемонії нагородження були присутні усі три призери Паралімпіади. Однак 27-річний Цвєтов вирішив не стояти біля росіян.

Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів, проте український бігун категорично відмовився. Відтак, росіяни сфотографувалися разом.



Цвєтов відмовився від фото з росіянами / Фото suspilne.media

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