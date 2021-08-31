Украина преодолела отметку в 50 медалей на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх в Токио состоялся 6 соревновательный день. Сборная Украины традиционно порадовала своих болельщиков большим количеством медалей.

К слову Украина получила 51 медаль на Паралимпиаде: мужчины принесли "бронзу" в эстафете по плаванию

За 6 дней Паралимпиады в Токио сборная Украины завоевала уже 54 медали (12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). В понедельник, 30 августа, Украина получила 11 наград – 2 золотые медали, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Автором первого украинского "золота" 30 августа стала Марина Литовченко. Украинка победила в классе 6 по настольному теннису.

Второе "золото" Украине принес пловец Андрей Трусов. Украинец одержал победу в заплыве на 100 метров на спине в классе S7.

По количеству медалей Украина в дальнейшем четвертая. Больше наград получили только Китай, Великобритания и олимпийский комитет России. В медальном зачете Украина удерживает 5 место.

Шевченко мог возглавить сборную Узбекистана

Андрей Шевченко неожиданно в августе покинул сборную Украины по футболу. Продолжить карьеру украинский тренер мог в Центральной Азии. По информации журналиста Владимира Зверова, Ассоциация футбола Узбекистана рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко.

Он сообщает, что Шевченко не получил официального предложения. По словам Зверова, сборная Узбекистана договорились со словенским тренером Сречко Катанцем.

Андрей Шевченко 1 августа сообщил, что у него закончился контракт со сборной Украины. Тренер возглавлял "сине-желтых" 5 лет – с 2016-го.

Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений). Лучший результат специалиста – выход в 1/4 финала Евро-2020.

Украинец Цветов отказался от фото с россиянами на подиуме в Токио

Легкоатлет Игорь Цветов принес Украине юбилейную 50 медаль на летней Паралимпиаде в Токио. После награждения украинец отказался от совместного фото с представителями Паралимпийского комитета России.

Цветов стал серебряным призером Игр в Токио в беге на дистанции 100 метров в классе T35. Украинец только на финише уступил россиянину Дмитрию Сафронову.

Третьим финишную линию пересек еще один легкоатлет ПКР Артем Калашян. На церемонии награждения присутствовали все три призера Паралимпиады. Однако 27-летний цветов решил не стоять возле россиян.

Представители ПКР предложили Цветову сделать совместное фото призеров, однако украинский бегун категорически отказался. Поєтому, россияне сфотографировались вместе.



Цветов отказался от фото с россиянами / Фото suspilne.media

Блогер Джейк Пол сенсационно победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли

В Кливленде состоялся вечер бокса, в главном событии которого встречались блогер Джейк Пол и бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли. Пол одержал свою четвертую победу в боксе и впервые в "карьере" не смог нокаутировать соперника.

Пол лучше стартовал в поединке, пользуясь преимуществом в антропометрии он доставал Тайрона ударами с дальней дистанции. Вудли не мог подобраться к блогеру. Но в четвертом раунде Тайрон нашел свой момент, экс-боец UFC попал мощным хуком и потряс соперника у канатов, но развить свой успех ему не удалось.

По истечении восьми раундов судьи раздельным решением отдали победу Полу – 77:75, 77:75, 78:74.

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