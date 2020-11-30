Перша ракетка України Еліна Світоліна увірвалась у десятку тенісисток, які здобули найбільшу кількість перемог за останні десять років. У активі українки 301 успішний поєдинок.

26-річна Еліна Світоліна за свою кар'єру з 2011/20 роки (на рівні WTA/Grand Slam/FedCup) 301 раз завершувала свої поєдинки перемогою. Такий результат дозволив українці посісти почесне дев'яте місце у рейтингу найкращих тенісисток планети за кількістю перемог за останнє десятиліття, пише 24 канал.

Оце так Україна – шоста за кількістю титулів WTA: хто найуспішніша серед українських тенісисток

Лідерками цього рейтингу стали відразу дві тенісистки – чешка Петра Квітова та представниця Данії Каролін Возняцкі. В обох по 404 звитяг.

Їх найближчими конкурентками стали Анжелік Кербер (395) та Сімона Халеп, яка має на одну перемогу менше – 394.

Хто ще потрапив у топ-10

Квітова – 404 Возняцкі – 404 Кербер – 395 Халеп – 394 Серена Вільямс – 369 Радванська – 362 Плішкова – 321 Азаренко – 307 Світоліна – 301 Наварро – 392

Цікаво, що у цій когорті елітних тенісисток Еліна наймолодша спортсменка – 26 років. Менш ніж тридцять років ще лише Плішковій (28) і Халеп (29).

Додамо, що найбільше у цьому серед українок збагатилась якраз Еліна Світоліна, яка здобула два титули. В одиночному розряді Еліні не було рівних на турнірі WTA International в Страсбурзі і Монтерреї. Українка посіла 5 місце у фінальному рейтингу WTA. За минулий сезон вона заробила 625 тисяч доларів, що на 200 тисяч менше, ніж у 2019 році.