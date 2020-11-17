Матч Швейцарія – Україна остаточно не відбудеться: заява УЄФА з цього приводу
Матч Ліги націй між збірними України та Швейцарії не відбудеться. Українська сторона підтвердила, що не має можливості виставити інший склад.
Про те, що матч Україна – Швейцарія не відбудеться, йдеться в повідомленні на офіційному сайті УЄФА.
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Єдиною можливістю для проведення цього матчу було те, що за збірну України зіграють футболісти, які не контактували з інфікованими на коронавірус, і які мають право виступати за збірну України. Тоді матч могли б зіграти 17 чи 18 листопада.
Такими могли бути гравці молодіжної збірної України. Однак у них у вівторок, 17 листопада, – матч проти однолітків з Північної Ірландії.
Відтак Українська асоціація футболу офіційно звернулася до УЄФА із заявою, що у них немає можливості виставити іншу команду на цей матч.
Тож тепер це питання буде передано до Контрольно-етичного та дисциплінарного комітету УЄФА для прийняття рішення відповідно до спеціальних правил, що застосовуються до матчів збірної.
- В УЄФА є декілька варіантів щодо результату матчу. Найбільш ймовірним є те, що результат матчу буде визначено жеребкування (перемога Швейцарії, нічия чи перемога України).
- В УАФ також зазначили, що якщо збірній України за цей матч зарахують технічну поразку, вони одразу ж подадуть протест.
- Україна та Швейцарія ведуть боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні Ліги націй. Українці випереджають суперників на три очки, тож в цьому матчі їх влаштує як перемога, так і нічия. Збірній Швейцарії треба лише перемагати.
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