Матч Ліги націй між збірними України та Швейцарії не відбудеться. Українська сторона підтвердила, що не має можливості виставити інший склад.

Про те, що матч Україна – Швейцарія не відбудеться, йдеться в повідомленні на офіційному сайті УЄФА.

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Єдиною можливістю для проведення цього матчу було те, що за збірну України зіграють футболісти, які не контактували з інфікованими на коронавірус, і які мають право виступати за збірну України. Тоді матч могли б зіграти 17 чи 18 листопада.

Такими могли бути гравці молодіжної збірної України. Однак у них у вівторок, 17 листопада, – матч проти однолітків з Північної Ірландії.

Відтак Українська асоціація футболу офіційно звернулася до УЄФА із заявою, що у них немає можливості виставити іншу команду на цей матч.

Тож тепер це питання буде передано до Контрольно-етичного та дисциплінарного комітету УЄФА для прийняття рішення відповідно до спеціальних правил, що застосовуються до матчів збірної.