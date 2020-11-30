УЄФА призначив арбітрів на матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Динамо".

Головним арбітром матчу буде Стефані Фраппар з Франції. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Її помічниками призначені Хішам Закрані і Меди Рамуне. Четвертий арбітр – Карім Абед. Арбітр ВАР – Бенуа Майо, його асистент – Віллі Делаже.

Історичне призначення

Вперше жінка буде головним суддею в поєдинку Ліги чемпіонів. Не так давно Фраппар обслуговувала матч Ліги Європи за участю "Зорі" і "Лестера".

Також Фраппар вже працювала і головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА-2019 між "Челсі" і "Ліверпулем".

Поєдинок "Ювентус" – "Динамо" відбудеться в середу, 2 грудня. Початок гри на "Ювентус Стедіум" – о 22:00 за київським часом.