Матч "Ювентус" – "Динамо" вперше в історії Ліги чемпіонів розсудить жіноча бригада арбітрі
УЄФА призначив арбітрів на матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Динамо".
Головним арбітром матчу буде Стефані Фраппар з Франції. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Дивіться також Лідери в строю: "Динамо" оголосило заявку на матч з "Ювентусом"
Її помічниками призначені Хішам Закрані і Меди Рамуне. Четвертий арбітр – Карім Абед. Арбітр ВАР – Бенуа Майо, його асистент – Віллі Делаже.
Історичне призначення
Вперше жінка буде головним суддею в поєдинку Ліги чемпіонів. Не так давно Фраппар обслуговувала матч Ліги Європи за участю "Зорі" і "Лестера".
Також Фраппар вже працювала і головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА-2019 між "Челсі" і "Ліверпулем".
Поділитися новиною