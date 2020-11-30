УЄФА прийняв рішення зарахувати технічну поразку збірній України у матчі проти Швейцарії у Лізі націй, через що "жовто-сині" понижаються до Ліги В. Європейський футбольний союз вимагав від України виставити на матч шостого туру Ліги націй зі Швейцарією нову команду.

Про це в коментарі телеканалам "Футбол 1/2/3" розповів генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.

За його словами, у нашого боку на організацію такої збірної було всього 24 години, що зробило виконання цієї вимоги неможливим і призвело до технічної поразки.

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"100% команда повинна була прибути з України, не контактувати зі складом, який був на той час в Люцерні, але, оскільки протокол УЄФА по матчах на виїзді дуже жорсткий, забезпечити це було неможливо. З точки зору того, що потрібно було здати тести, пройти кілька процедур, забезпечити чартер, перетин кордону і так далі. Це все було неможливо зробити за 24 години. Якби ми мали 48 годин, ми б впоралися", – розповів Запісоцький.

Технічна поразка збірної України: коротко