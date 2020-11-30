Стало відомо, чому УЄФА зарахував Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією
УЄФА прийняв рішення зарахувати технічну поразку збірній України у матчі проти Швейцарії у Лізі націй, через що "жовто-сині" понижаються до Ліги В. Європейський футбольний союз вимагав від України виставити на матч шостого туру Ліги націй зі Швейцарією нову команду.
Про це в коментарі телеканалам "Футбол 1/2/3" розповів генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.
За його словами, у нашого боку на організацію такої збірної було всього 24 години, що зробило виконання цієї вимоги неможливим і призвело до технічної поразки.
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"100% команда повинна була прибути з України, не контактувати зі складом, який був на той час в Люцерні, але, оскільки протокол УЄФА по матчах на виїзді дуже жорсткий, забезпечити це було неможливо. З точки зору того, що потрібно було здати тести, пройти кілька процедур, забезпечити чартер, перетин кордону і так далі. Це все було неможливо зробити за 24 години. Якби ми мали 48 годин, ми б впоралися", – розповів Запісоцький.
Технічна поразка збірної України: коротко
- Матч Швейцарія – Україна повинен був відбутися 17 листопада.
- Гру скасували, адже в збірній України виявили спалах коронавірусу. Швейцарський лікар відправив всю команду на карантин.
- Збірна України намагалася провести цей матч на наступний день. Українці намагалися скористатися тим фактом, що в них було 13 гравців, в яких тести на коронавірус були негативними. Однак гра так і не відбулася.
- В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч.
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