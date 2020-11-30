Збірна України з баскетболу обіграла команду Австрії у 4 турі відбору на чемпіонат Європи-2022 та достроково завоювала путівку на турнір.

Україна – Австрія 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)

Дивіться також Збірна України з баскетболу програла Словенії у відборі на чемпіонат Європи

"Жовто-сині" змусили добряче понервувати своїх уболівальників. У перших двох чвертях підопічні Айнірса Багатскіса занадто багато помилялися, втрачали м'яч в атаках - благо, суперник теж не особливо відрізнявся точністю і результативністю. Але на велику перерву команди пішли за мінімальної переваги австрійців – 30:29.

За підсумками третьої чверті українці змогли забезпечити собі комфортну перевагу в п'ять очок (50:45), яке благополучно розгубили на старті заключної десятихвилинки, дозволивши супернику навіть вийти вперед. Втім, вчасно схаменувшись, "жовто-сині" все ж змогли схилити шальки терезів на свою користь – 70:67.