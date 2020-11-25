В УЄФА 25 листопада офіційно винесли рішення по матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна. Поєдинок не відбувся 17-го листопада, оскільки українську команду було відправлено на карантин.

Як повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ), збірній України з футболу присудили технічну поразку.

До теми Збірна України була готова зіграти іншими футболістами скандальний матч проти Швейцарії

"За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія – Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3", – мовиться у повідомленні.

Українська сторона заявила про незгоду з рішенням і намір оскаржити рішення у CAS (Спортивному арбітражному суді в Лозанні) після отримання повного тексту рішення.

Що відомо про скасування гри

17 листопада матч між Швейцарією та Україною в Люцерні був скасований через спалах COVID-19 у збірній України. Українську делегацію відправили на карантин. Скасування матчу передували відразу декілька випадків коронавірусу у збірній України. Під час паузи на міжнародні матчі в таборі української команди позитивні тести здали десятеро футболістів: