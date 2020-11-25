Україна отримала технічну поразку за матч зі Швейцарією
В УЄФА 25 листопада офіційно винесли рішення по матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна. Поєдинок не відбувся 17-го листопада, оскільки українську команду було відправлено на карантин.
Як повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ), збірній України з футболу присудили технічну поразку.
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"За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія – Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3", – мовиться у повідомленні.
Українська сторона заявила про незгоду з рішенням і намір оскаржити рішення у CAS (Спортивному арбітражному суді в Лозанні) після отримання повного тексту рішення.
Що відомо про скасування гри
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