Єврокубки в Україні у 2021-2024 роках будуть транслюватися на платформі MEGOGO. Медіасервіс виграв тендер на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій.

Як пише "Цензор.нет" з посиланням на джерело, близьке до тендеру, основними конкурентами Megogo були Медіа Група Україна (МГУ) з її футбольними каналами і платформою Oll.tv. Інші телекомунікаційні провайдери послуг і медіа-холдинги, такі, як "Воля - Кабель" Світ ТВ, Setanta Sports і "1+1" також виявили значний інтерес до тендеру.

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"Перемога платформи над телевізійними гігантами, ймовірно, найбільше вдарить по МГУ, яка вкладає чималі інвестиції в розвиток спортивного контенту, і лідерство в цьому напрямку важливо для акціонера – Ріната Ахметова. Це досить цікавий ринковий кейс, коли одноосібні права отримала не медіагрупа, яка має в складі аж 3 футбольні канали та сервіс інтернет-телебачення Oll.tv, а OTT | VOD-платформа", – йдеться у повідомленні.

Що відбудеться з Медіа Групою України

Такий програш може привести і до змін у складі топ-менеджменту МГУ, яка більше 10 років вкладала величезні неринкові інвестиції в футбольний контент, і тепер протягом найближчих років буде позбавлена ​​ключового рейтингового продукту для цієї ринкової ніші.

Інші учасники ринку відзначають, що інформація про перемогу в тендері платформи Megogo відповідає дійсності, оскільки відразу після закінчення процедур Oll.tv запропонував річну підписку на футбольні телеканали абонентам, які ще не знають, що з літа наступного року вже не зможуть переглядати трансляцію матчів Єврокубків на цій платформі.

Також Oll.tv разом з телеканалами "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" почали переключатися на інші види спорту, такі як художня гімнастика.