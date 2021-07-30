Бронза Романчука, виліт Ворскли, форма Динамо: головні новини спорту 29 липня

Михайло Романчук завоював бронзову медаль на Олімпіаді-2020 в плаванні. Ворскла програла КуПС та вилетіла з Ліги конференцій. Динамо представило форму на новий сезон. Головні новини спорту 29 липня

Бронза Романчука на Олімпіаді

Михайло Романчук завоював бронзову медаль у плаванні 800 метрів вільним стилем. Хоча у фінал змагань українець пробився з олімпійським рекордом, який у фіналі так і не побили. Це перша медаль для України в плаванні на Олімпіаді за 17 років.

Ще один українець Сергій Фролов на цій дистанції фінішував шостим.

Всю дистанцію Романчука активно підтримувала його дружина Марина Бех-Романчук.

Перемога Хижняка

Боксер Олександр Хижняк з перемоги стартував на Олімпіаді у ваговій категорії до 75 кг.

Втрати українців на Олімпіаді

Світоліна поступилася у півфіналі тенісного турніру. І тепер зіграє за бронзові нагороди

Дзюдоїстка Турчин програла в 1/8 фіналу у ваговій категорії до 78 кг.

Михайла Гаврилюка (метання молота), Назара Коваленка (спортивна ходьба) та Наталію Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів) відсторонили від Олімпіади за порушення антидопінгових правил. Хоча Коваленко заявив, що він все одно відправиться на Олімпіаду.

Боксер Цотне Рогава вилетів після першого ж бою. Він виступає у ваговій категорії понад 91 кг.

Виліт Ворскли, суперник Колоса

Ворскла вилетіла з Ліги конференцій. Команда вдома зіграла проти фінського КуПС. Основний час матчу закінчився внічию 2:2, як і у Фінляндії. При цьому полтавчани знову пропустили в компенсований арбітром час. А вже в екстратаймі, залишившись у меншості, Ворскла пропустила ще один раз. І програла.

Колос у Лізі конференцій стартує з третього раунду кваліфікації. Суперником буде казахстанський Шахтар (Караганда).

Найкращий гол

В УЄФА назвали найкращий гол сезону, що минув. Переможцем у голосуванні став удар форварда Порту Мехді Таремі у ворота Челсі в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Нова форма Динамо

Київське Динамо представило форму на новий сезон 2021/2022. Кияни традиційно виступатимуть у білому та синіх комплектах.