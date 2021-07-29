На перемогу у званні найкращий гол сезону претендувало десять ударів, які були забити з жовтня 2020 року до липня 2021 року. Після цього на сайті УЄФА відбулося голосування, участь в якому взяли майже 600 тисяч вболівальників.

Варте уваги Не більше 10 разів в тиждень: футболістам в Англії обмежили кількість ударів головою по м'ячу

Майже 30% голосів набрав гол форварда Мехді Таремі з Порту. Його він забив у матчі з Челсі в чвертьфіналі Ліги чемпіонів на 90+4 хвилині. Форвард пробив у падінні через себе після навісу з флангу.

Відео голу Таремі у ворота Челсі

Але це взяття воріт не допомогло – Челсі пройшло у фінал завдяки кращій різниці голів, а згодом і перемогло в турнірі.

До цього гол Таремі був визнаний найкращим в Лізі чемпіонів.

Друге місце в голосуванні посів гол Лоренцо Інсіньє, який гравець збірної Італії забив у ворота Бельгії в чвертьфіналі Євро-2020. Третє місце – гол гравця шотландського Рейнджерс Кемара Руфа в Лізі Європи у ворота бельгійського Стандарда.