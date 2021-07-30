Бронза Романчука на Олимпиаде
Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль по плаванию 800 метров вольным стилем. Хотя в финал соревнований украинец пробился с олимпийским рекордом, который в финале так и не побили. Это первая медаль для Украины в плавании на Олимпиаде за 17 лет.
Еще один украинец Сергей Фролов на этой дистанции финишировал шестым.
Всю дистанцию Романчука активно поддерживала его жена Марина Бех-Романчук.
Победа Хижняка
Боксер Александр Хижняк с победы стартовал на Олимпиаде в весовой категории до 75 кг.
Потери украинцев на Олимпиаде
- Свитолина уступила в полуфинале теннисного турнира. И теперь сыграет за бронзовые награды
- Дзюдоистка Турчин проиграла в 1/8 финала в весовой категории до 78 кг.
- Михаила Гаврилюка (метание молота), Назара Коваленко (спортивная ходьба) и Наталью Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров) отстранили от Олимпиады за нарушение антидопинговых правил. Хотя Коваленко заявил, что он все равно отправится на Олимпиаду.
- Боксер Цотне Рогава вылетел после первого же боя. Он выступает в весовой категории свыше 91 кг.
Вылет Ворсклы, соперник Колоса
Ворскла вылетела из Лиги конференций. Команда дома сыграла против финского КуПС. Основное время матча закончилось вничью 2:2, как и в Финляндии. При этом полтавчане снова пропустили в компенсированное арбитром время. А уже в экстратайме, оставшись в меньшинстве, Ворскла пропустила еще один раз. И проиграла.
Колос в Лиге конференций стартует с третьего раунда квалификации. Соперником будет казахстанский Шахтер (Караганда).
Лучший гол
В УЕФА назвали лучший гол прошедшего сезона. Победителем в голосовании стал удар форварда Порту Мехди Тареми в ворота Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Новая форма Динамо
Киевское Динамо представило форму на новый сезон 2021/2022. Киевляне традиционно будут выступать в белых и синих комплектах.