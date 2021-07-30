Бронза Романчука на Олимпиаде

Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль по плаванию 800 метров вольным стилем. Хотя в финал соревнований украинец пробился с олимпийским рекордом, который в финале так и не побили. Это первая медаль для Украины в плавании на Олимпиаде за 17 лет.

Еще один украинец Сергей Фролов на этой дистанции финишировал шестым.

Всю дистанцию Романчука активно поддерживала его жена Марина Бех-Романчук.

Победа Хижняка

Боксер Александр Хижняк с победы стартовал на Олимпиаде в весовой категории до 75 кг.

Потери украинцев на Олимпиаде

Свитолина уступила в полуфинале теннисного турнира. И теперь сыграет за бронзовые награды

Дзюдоистка Турчин проиграла в 1/8 финала в весовой категории до 78 кг.

Михаила Гаврилюка (метание молота), Назара Коваленко (спортивная ходьба) и Наталью Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров) отстранили от Олимпиады за нарушение антидопинговых правил. Хотя Коваленко заявил, что он все равно отправится на Олимпиаду.

Боксер Цотне Рогава вылетел после первого же боя. Он выступает в весовой категории свыше 91 кг.

Вылет Ворсклы, соперник Колоса

Ворскла вылетела из Лиги конференций. Команда дома сыграла против финского КуПС. Основное время матча закончилось вничью 2:2, как и в Финляндии. При этом полтавчане снова пропустили в компенсированное арбитром время. А уже в экстратайме, оставшись в меньшинстве, Ворскла пропустила еще один раз. И проиграла.

Колос в Лиге конференций стартует с третьего раунда квалификации. Соперником будет казахстанский Шахтер (Караганда).

Лучший гол

В УЕФА назвали лучший гол прошедшего сезона. Победителем в голосовании стал удар форварда Порту Мехди Тареми в ворота Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Новая форма Динамо

Киевское Динамо представило форму на новый сезон 2021/2022. Киевляне традиционно будут выступать в белых и синих комплектах.