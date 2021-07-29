Потужна підтримка Романчука у Токіо

Марина Бех-Романчук не могла пропустити змагань свого чоловіка Михайла Романчука. Легкоатлетка спостерігала за запливом на 800 метрів вільним стилем з трибун. Поруч із нею були інші представники України.

Це варто побачити Ти мій герой, – Бех-Романчук зворушливо привітала чоловіка з "бронзою" на Олімпіаді

На перших 500 метрах Бех-Романчук ще могла всидіти у кріслі. А от фінальні 300 метрів запливу були дуже драматичними. Марина підійнялась на ноги та почала гучно кричати: "Міша, давай", "Вперед", "Ти можеш". Періодично вона щось промовляла собі під ніс, це було схоже на молитву.

Дівчина не стримувала емоцій та не жаліла голосу. Здавалось, якби не висока трибуна та огорожа, то Марина вже була б вибігла до басейну. Правду кажуть, що дивитись на змагання зі сторони значно складніше, ніж брати участь.

Після фіналу Михайла у секторі усі замовчали та зустріли "бронзу" Романчука оплесками. Вони споглядали на підсумковий результат. На відео видно мокрі очі Марини, яка не могла повірити у результат.

Нестримні емоції Бех-Романчук на фіналі її чоловіка Михайла Романчука: дивіться відео

Відзначимо, що Бех-Романчук ще не вступала у боротьбу за нагороди у Токіо. Стрибунка у довжину – одна з надій України на медалі. Марина вийде на олімпійський стадіон 1 серпня, де спробує у кваліфікації відібратись у фінал (3 серпня).

"Марина завжди підтримує незважаючи ні на що"

Після запливу Романчук подякував усім за підтримку та розповів, що першою зі "бронзою" його привітала дружина. Плавець зізнався, що йому приємно було бачити Марину на трибуні.

Марина – перша людина, яка мене привітала з цією медаллю. Дуже приємно, що вона перебуває тут і мене підтримує. Звичайно, ми бачимося та спілкуємося – все-таки чоловік та дружина. Я дійсно вдячний за те, що вона завжди підтримує незважаючи ні на що. Дуже приємно, що вона змогла прийти (на трибуни) і підтримати мене на цій дистанції,

– сказав призер Олімпіади у Токіо.