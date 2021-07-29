"Київ – це ми"

Динамо традиційно для останніх сезонів гратиме у формі від компанії New Balance. Домашній комплект форми виконаний у білих кольорах з легким відтінком блакитного.

Варте уваги Владислав Кулач став гравцем Динамо

На формі Динамо з'явився шеврон "Київ – це ми", який символізує єдність команди з містом та фанатами.

Виїзна форма також відрізняється унікальним дизайном і виконана у синьо-блакитних кольорах.

"Нові комплекти форми – це сучасна інтерпретація спортивного одягу 90-х років, який відрізняється різноманітними принтами та яскравими кольорами. Також, це данина поваги перемогам клубу протягом останнього десятиліття двадцятого сторіччя, кульмінацією якого стало завоювання восьми титулів чемпіонів України та п'яти Кубків України", – повідомили у Динамо.



Нова форма Динамо / Фото fcdynamo.kiev.ua



Нова форма Динамо / Фото fcdynamo.kiev.ua

Форма розроблена зі застосуванням інноваційної технології NB Dry, яка швидко відводить вологу від тіла та швидко сохне.



​Нова форма Динамо / Фото fcdynamo.kiev.ua

Свій перший матч сезону-2021/22 у новій формі, який відбудеться 1 серпня, Динамо проведе проти Вереса.